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Культура

Ледовый спектакль «По щучьему велению» пройдёт в Пскове 26 и 27 декабря

26 и 27 декабря в Ледовом дворце Пскова покажут ледовый спектакль «По щучьему велению» в исполнении артистов Московского театра «Сказка на льду». Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

«Зрителей ждёт шоу, сочетающее цирковые трюки и магию театрального искусства, - анонсировали в ТКД. - Будут и декорации в виде гигантского ведра, печки-самоходки с паровозным гудком и сказочный терем, появляющийся из ниоткуда. Артисты покажут номера с акробатическими трюками».

Билеты в кассе и на сайте Псковской областной филармонии.

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