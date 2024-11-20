29 ноября поезда Новосокольники – Дно и Дно – Новосокольники будут следовать от и до станции в Дедовичах

17:03, 20 ноября 2024, ПАИ

29 ноября на участке Дедовичи – Дно отменяются пригородные поезда № 6516 Новосокольники – Дно и № 6515 Дно – Новосокольники. Поезда проследуют от и до станции Дедовичи. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Поезд № 6516 Новосокольники – Дно (следует до станции Дедовичи) отправится от станции Новосокольники в 8:27. Затем раписание будет таким: Шубино 8:42-8:43, Киселевичи 8:55-8:56, Самолуково 9:22-9:24, Стримовичи 9:40-9:42, Локня 9:54-9:56, Загоскино 10:12-10:13, Сущево 10:25-10:28, Лозовицы 10:46-10:48, Ашево 11:01-11:02, Чихачево 11:16-11:18, Плотовец 11:32-11:33, Судома 11:44-11:45. На станцию в Дедовичи состав прибудет в 11:58.

Поезд № 6515 Дно - Новосокольники проследует от станции Дедовичи до станции Загоскино по раписанию. Затем остановки будут такими: Загоскино 16:33-16:35, Локня 16:51-17:03. Далее поезд проследует по расписанию.