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«Мясной клей» обнаружили в детских сосисках Великолукского мясокомбината

«Мясной клей» – микробную трансглутаминазу – обнаружили в сосисках четырёх производителей, сообщили ПАИ в пресс-службе Россельхознадзора.

Фото сгенерировано нейросетью

В рамках мониторинга пищевой продукции Россельхознадзор выявил микробную трансглутаминазу в куриных сосисках ЗАО «Стародворские колбасы» из Владимирской области, которые продавались в магазине в Пензенской области.

Также опасный фермент был обнаружен в сосисках из индейки ООО «Крестьянское хозяйство Макарова И. М.», производимых в Пензенской области, и в детских сосисках ОАО «Великолукский мясокомбинат», производимых в Псковской области. Опасные сосиски продавались в сетевых магазинах в Мордовии.

Кроме того, микробная трансглутаминаза была выявлена в твороге ООО «Алтайская буренка», производимом в Алтайском крае, который поставлялся в детское дошкольное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Также в плавленом сыре ООО «7 утра», производимом в Воронежской области, была выявлена фальсификация жирами растительного происхождения. Сыр продавался в магазине торговой сети в Брянской области. Подобные признаки обнаружены также и в питьевом молоке ООО «Саратовский молочный комбинат» в одном из кафе Пензенской области.

Информация о фактах обнаружения небезопасной и некачественной продукции направлена в Роспотребнадзор, отметили в Россельхознадзоре.

Отметим, попадая в организм человека, трансглютаминаза склеивает реснички и слизистые оболочки кишечника. Это может привести к нарушениям в структуре слизистой, что, в свою очередь, нарушает переваривание и всасывание пищи. Возникает дисбаланс нутриентов, нарушается обмен веществ в организме и снижается иммунный статус. Также есть исследования, которые связывают риск употребления продуктов, содержащих микробную трансглютаминазу, с риском развития болезней Альцгеймера и Паркинсона.

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