«Добро. Центр» открыли в Великолукском районе

17:22, 20 ноября 2024, ПАИ

«Добро. Центр» открыли в Великолукском районе во вторник, 19 ноября, сообщили ПАИ в региональном комитете по молодёжной политике.



Фото: предоставлено региональным комитетом по молодёжной политике



Фото: предоставлено региональным комитетом по молодёжной политике



Фото: предоставлено региональным комитетом по молодёжной политике



Фото: предоставлено региональным комитетом по молодёжной политике



Фото: предоставлено региональным комитетом по молодёжной политике









Новое пространство для молодёжи расположено в Переслегинском доме культуры и призвано стать площадкой для самореализации тех, кто стремится к участию в благотворительных проектах. «Добро. Центр» был создан на основе уже существующего центра добровольчества, который начал свою работу в январе этого года.

Торжественное открытие началось с исполнения гимна РФ и видеопоздравления от председателя комитета Госдумы РФ по молодёжной политике, председателя Совета ассоциации волонтёрских центров Артёма Метелева. С приветственными словами также выступили врио председателя регионального комитета по молодёжной политике Дмитрий Яковлев и директор Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва.

Любой житель Великолукского района может стать волонтёром в «Добро. Центре», получить профессиональную помощь и поддержку, а также реализовать свои социальные проекты.

Открытие центра стало возможным благодаря развитию волонтёрского движения в районе. Добровольцы не только оказывают помощь людям, но и активно участвуют в жизни района, отрабатывая заявки и предлагая свои идеи.