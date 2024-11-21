Секретарь Союза журналистов: Тиражи и коллективы уменьшились, но газеты живы

13:58, 21 ноября 2024, ПАИ

Тиражи и коллективы уменьшились, но газеты живы, заявил главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин в интервью корреспонденту ПАИ.

По его словам, газеты всё ещё нужны и важны людям, так как в районах заменить их фактически нечем. «Коллективы таких газет – скромные люди, которые готовы работать за небольшую зарплату. Это в большом городе есть масса источников информации и медиаресурсов, есть качественный интернет. На небольших территориях чаще всего этого нет. Может быть, к счастью. Я считаю, мы переоцениваем значение технологий: всё самое важное всё ещё делается человеческими руками», – сказал Владимир Касютин.

Эксперт заметил, что и опыт новых территорий России демонстрирует востребованность печатной прессы. «Потому что там есть некоторые проблемы с телевидением и интернетом», – пояснил он.

«Поэтому да, пресса жива, хоть и несколько потрёпана в последние 20-30 лет, но по-прежнему нужна и важна людям», – уверен Владимир Касютин.

Напомним, Владимир Касютин стал одним из экспертов и спикеров на V Псковском международном медиафоруме, который прошел 20 ноября.