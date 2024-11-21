Работающий только на соцсети журналист теряет профессиональные навыки, уверен Владимир Касютин

14:44, 21 ноября 2024, ПАИ

Работающий только на соцсети журналист теряет профессиональные навыки, уверен главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин. Свою точку зрения он озвучил в интервью корреспонденту ПАИ.

«Если уходить только в соцсети, то масса информации, которую собирает коллектив из трёх-четырёх человек, серьёзно сократится, упадёт мотивация, – отметил Владимир Касютин. – К тому же посты в соцсетях – не журналистика, а немного детский подход, хоть и нужный с точки зрения привлечения аудитории, но профессиональные навыки там не сохраняются».

Эксперт подчеркнул, что бумажные газеты «надо удерживать всеми силами». «Это дорого, но в реальности это гораздо дешевле, чем телевидение. Я за то, чтобы держаться, пока есть такая возможность, потому что текст на бумаге – чаще всего большой и серьёзный текст. Когда ты берёшь в руки газету, ты, скорее всего, его прочтёшь. В интернете чтение чаще всего короткое. Там сложно удержать внимание аудитории надолго», – констатировал Владимир Касютин.

Он также добавил, что попытки небольших газетных редакций работать только онлайн наблюдаются давно. «Но те, кто занимался только сайтом, потом вообще пропадали из медиапространства, так как и без того небольшие коллективы тех же районных газет сокращаются вовсе», – заключил Владимир Касютин.

Напомним, Владимир Касютин стал одним из экспертов и спикеров на V Псковском международном медиафоруме, который прошел 20 ноября.