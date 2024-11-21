Два варианта будущего газет в России назвал Владимир Касютин

16:19, 21 ноября 2024, ПАИ

Два варианта будущего газет в России назвал главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин в интервью корреспонденту ПАИ.

«Есть разные варианты будущего газет. Один просматривается уже сегодня. Самые лучшие газеты в стране – региональные газеты, иногда городские. И теперь это чаще всего и не газеты даже, а журналы с хорошими фотографиями, инфографикой и классными историями, которые не умирают, то есть их можно читать и перечитывать и сегодня, и через 10-20 лет. Самые лучшие сегодня уже одной ногой в этом будущем, когда газета – это классный, хорошо иллюстрированный журнал», – рассказал Владимир Касютин.

Вторым путём развития печатной прессы Владимир Касютин считает бесплатное распространение. «Молодые люди, в руки которых попадает классно сделанная газета, особенно если там идёт речь о них самих, они, как правило, читают эти истории. Понятно, что платить за газету молодые люди не будут, но читать всё же будут», – уверен Владимир Касютин.

Эксперт также добавил, что если убрать государственную поддержку печатных медиа, то «в России рухнут все медиа, потому что аудитория не готова платить».