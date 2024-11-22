Секретарь Союза журналистов России: Людей нужно приучать к чтению газет
Людей нужно приучать к чтению газет, уверен главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин в интервью корреспонденту ПАИ.
«Если взрослые люди не понимают, что нужно читать местные, региональные издания, нужно силой привлекать их к этому чтению. Нас же приучают мыть руки, это даже не обсуждается. Речь о поддержке властей, которые помогают удерживать тираж, оставляя муниципальные газеты на плаву. Это важно и нужно поддерживать такое серьёзное чтение. Поэтому те управленцы, которые каким-то образом помогают выживать местной прессе, делают правильно», – считает Владимир Касютин.
Он также добавил, что, несмотря на разные взгляды глав регионов России, ни один губернатор пока «не осмелился сказать, что с завтрашнего дня он закрывает все местные газеты». «Кто тогда будет рассказывать, что делает губернатор в том или ином районе? Телевидение? Интернет? Ну они не всегда попадают в аудиторию сельских районов», – отметил Владимир Касютин.
Напомним, Владимир Касютин стал спикером и экспертом V Псковского международного медиафорума.
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