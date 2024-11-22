Секретарь СЖР: Половине российских журналистов нужно учиться писать заголовки

13:24, 22 ноября 2024, ПАИ

Половине российских журналистов нужно учиться писать заголовки. Своим мнением главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин поделился в интервью корреспонденту ПАИ.

«После изучения прессы и онлайн-пространства я могу сказать, что минимум половина российских журналистов так и не научилась писать заголовки. Некоторые так и выходят на пенсию. А это элемент медиаграмотности – быстро вытащить самое яркое, самое главное, уметь быстро читать тексты. Это можно тренировать», – отметил эксперт.

По словам Владимира Касютина, конкурировать в оперативности становится всё сложнее. «Журналисты ведь должны конкурировать с массами, которые пошли в интернет и зачастую делают неплохие видео, но чаще всего там развлекательный контент, мы же должны работать с серьёзными темами и не имеем права проигрывать этим массам непрофессионалов. Но часто конкурентного ресурса нет: заголовок у нас не получается, снимок не получается, мы формально профессионалы, а на деле проигрываем массам. Поэтому классные заголовки – один из примеров того, что мы умеем что-то большее, чем массы», – сказал он.

Владимир Касютин посоветовал коллегам пользоваться простым приёмом при написании заголовка, то есть не усложнять его. «Не усложняй, а сделай конкретный заголовок про конкретную тему. Не надо пытаться делать заголовки, которые подойдут для любого номера», – заключил эксперт.

Напомним, Владимир Касютин стал спикером и экспертом V Псковского международного медиафорума, где провел для районных изданий семинар, посвященный развитию прессы в современных условиях.