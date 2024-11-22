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Чем газета похожа на борщ, рассказал ПАИ секретарь Союза журналистов России

Чем газета похожа на борщ, рассказал главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин в интервью корреспонденту ПАИ.

Фото: ПАИ

«Газета – это «борщ». Там должно быть всего понемногу: и тексты, и фото, и письма читателей. Что касается фото, я заметил, что фотожурналисты боятся людей, боятся попросить их о снимке, поэтому фотографируют их издалека. Но для газеты обилие средних и дальних планов – это плохой вариант. Надо уходить от дилетантства с групповыми снимками и людьми, снятыми со спины. На фото в газете должны быть видны лица земляков, тех, кто эту газету будет читать. Важен крупный план, эмоция, это могут быть и репортажные, и постановочные фото», – посоветовал Владимир Касютин.

Он также ответил на вопрос, откуда у фотокорреспондентов и журналистов появляется страх общения с людьми. «Когда я начинал работать, журналистика была престижной профессией. Люди мечтали попасть в контент газеты или тем более телеканала, сегодня люди этого не хотят, потому что журналистами называют кого попало. Вот люди и опасаются, потому что не знают, чем это в итоге обернётся, как это будет воспроизведено. Да и журналисту проще что-то взять из релиза, чем подойти и поговорить с человеком», – констатировал эксперт.

«Мой друг, декан журфака, в шутку говорит, что к нему на факультет идут те, кто не хочется учить физику, химию, математику, то есть те, кому нужен просто диплом. Потом эти выпускники уходят в другие, более прибыльные профессии. Есть и обратные примеры, когда люди совсем из других сфер становятся прекрасными журналистами. Ведь самое важное для профессии журналиста – интерес к тому, что происходит, желание поделиться этим с другими людьми и обладание определёнными навыками ремесла. Поэтому брать в редакцию можно выпускников разных факультетов, брать и учить их», – заключил Владимир Касютин.

Напомним, Владимир Касютин стал спикером и экспертом V Псковского международного медиафорума, где провел для районных изданий семинар, посвященный развитию прессы в современных условиях.

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