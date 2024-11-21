Страдающего алкоголизмом псковича лишили водительских прав

15:45, 21 ноября 2024, ПАИ

Псковича, страдающего алкоголизмом, лишили прав на вождение транспорта, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что житель Пскова состоит на диспансерном учёте врача-нарколога с диагнозом «психическое и поведенческое расстройство, вызванное употреблением алкоголя. Синдром зависимости».

«Владение правом управления транспортными средствами гражданином с алкоголизмом создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределённого круга лиц», – отметили в прокуратуре.

Для устранения нарушений закона прокурор города направил в суд иск о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении псковича.

Суд требования прокурора удовлетворил. После вступления судебного решения в законную силу его исполнение возьмёт на контроль прокуратура Пскова.