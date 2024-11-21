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Происшествия

Псковича с шизофренией по требованию прокуратуры лишили права управления транспортом

Жителя Пскова, имеющего психическое заболевание, лишили права управления транспортными средствами, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Во время проверки установили, что пскович состоит на диспансерном учёте врача-нарколога с диагнозом «параноидная шизофрения».

Владение правом управления транспортом гражданином с подобными заболеваниями создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределённого круга лиц. Для устранения нарушений закона прокурор города направил в суд исковое заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами в отношении местного жителя.

Требования прокурора удовлетворены. После вступления судебного решения в законную силу его исполнение возьмёт на контроль городская прокуратура.

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