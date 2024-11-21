Зависимого от наркотиков псковича лишили водительских прав

14:19, 21 ноября 2024, ПАИ

Зависимого от наркотиков псковича лишили прав на управление транспортом, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что житель Пскова состоит на диспансерном учёте врача-нарколога с диагнозом «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением каннабиноидов».

Владение правом управления транспортными средствами гражданином с подобными заболеваниями создаёт угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределённого круга лиц, пояснили в прокуратуре.

В связи с этим прокурор Пскова направил в суд иск о прекращении действия права на управление транспортом в отношении мужчины.

Требования прокурора суд удовлетворил. После вступления судебного решения в законную силу его исполнение возьмёт на контроль прокуратура Пскова.