До -2 градусов, шквальный ветер и дождь с мокрым снегом прогнозируют в Псковской области 22 ноября

14:40, 21 ноября 2024, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 22 ноября. Ночью будет без существенных осадков, днём – местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть южный ветер со скоростью 9–14 метров в секунду, местами – порывы ветра 15–18 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +2 градусов. Атмосферное давление будет низким.