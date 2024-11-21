До -2 градусов, шквальный ветер и дождь с мокрым снегом прогнозируют в Псковской области 22 ноября
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 22 ноября. Ночью будет без существенных осадков, днём – местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть южный ветер со скоростью 9–14 метров в секунду, местами – порывы ветра 15–18 метров в секунду. Температура воздуха по области в течение суток составит от -2 до +2 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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