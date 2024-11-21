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Общество

Псковское отделение Всероссийского общества слепых отмечает 80-летие

Торжественное мероприятие, посвящённое 80-летию Псковской областной организации Всероссийского общества слепых, проходит в Городском культурном центре Пскова в четверг, 21 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

Псковское отделение Всероссийского общества слепых отмечает 80-летие. Фото здесь и далее: ПАИ

К присутствующим от имени губернатора Михаила Ведерникова обратилась председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова.

«Поздравляю вас с 80-летним юбилеем со дня образования Псковской областной организации Всероссийского общества слепых. Все эти годы вы занимаетесь благородным делом: защищаете права и интересы инвалидов, помогаете этим особенным людям оставаться активными участниками общественной жизни, найти работу, получить необходимые знания и навыки, посещать культурные мероприятия», – сказала она.

Сегодня под руководством организации работают пять местных отделений, которые обслуживают жителей всей области, и три предприятия, где трудятся инвалиды по зрению. Всероссийское общество слепых принимает активное участие в конкурсах на получение субсидий, подчеркнула Алёна Трунова.

«Со своей стороны правительство Псковской области продолжит уделять особое внимание людям с особенностями здоровья, в том числе оказывая поддержку предприятиям, чтобы сохранить рабочие места для инвалидов по зрению», – заключила она.

В том числе Алёна Трунова вручила руководителям предприятий Псковской области, где трудоустроены инвалиды по зрению, благодарственные письма.

Также присутствующих поприветствовал полномочный представитель президента ВОС в СЗФО Алексей Колосов. Он вручил псковичам награды от Всероссийского общества слепых.

К собравшимся обратился и вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Игорь Дитрих.

«Мне поручено сегодня от имени каждого депутата Псковского областного Собрания депутатов поздравить вас с такой замечательной датой. На вас надо равняться, вы сильные, вы жизнелюбивые, вы просто молодцы. Я вам всем желаю здоровья, счастья, любви», – сказал он.

Кроме того, на мероприятии зачитали приветственное слово президента ВОС Владимира Сипкина.

«Благодаря вашей ответственной деятельности многие люди с инвалидностью по зрению смогли получить поддержку и помощь. Вы были и остаётесь надёжной опорой для незрячих граждан. Особую благодарность и чувство глубокой признательности выражаю ветеранам организации, отдавшим свои силы, знания и опыт нашему общему делу, укреплению и развитию Всероссийского общества слепых», – говорится в нём.

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