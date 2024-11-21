Псковский блогер стала победителем образовательной программы «Медиалаборатория»

15:27, 21 ноября 2024, ПАИ

Блогер Нина Витковская из Псковской области стала победителем образовательной программы «Медиалаборатория» проекта «ТопБлог» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Нина Витковская – автор канала «Классика в твоём плейлисте». В своём блоге она популяризирует классическую музыку, а также обозревает музыкальные места России. Кроме того, блогер выступает спикером всероссийских и международных фестивалей классической музыки.

По её словам, образовательная программа «Медиалаборатория» даёт прикладные знания, чтобы сделать контент на своей платформе качественнее и интереснее. Вместе с этим в ней рассказывают о работе на отечественных площадках, а на всех этапах обучения авторов поддерживают эксперты: блогеры, журналисты, руководители медиаагентств.

Лучшие участники прохождения образовательной программы «Медиалаборатория» примут участие в медиафоруме проекта «ТопБлог», который пройдёт с 6 по 8 декабря в Москве.

Всероссийский образовательный проект «ТопБлог» реализуют в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».