Экологический диктант пройдёт в Псковской области

15:55, 21 ноября 2024, ПАИ

VI Всероссийский экологический диктант состоится с 25 ноября по 8 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Принять участие в диктанте можно как офлайн, так и онлайн, пройдя регистрацию на сайте. В Псковской области центральной площадкой станет центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Он находится на улице Кузнецкой, 13 в Пскове.

Проверить свои знания по экологии можно 3 декабря в 12:00. Информацию о других офлайн-площадках в регионе можно узнать здесь.