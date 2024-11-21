Экологический диктант пройдёт в Псковской области
VI Всероссийский экологический диктант состоится с 25 ноября по 8 декабря, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Принять участие в диктанте можно как офлайн, так и онлайн, пройдя регистрацию на сайте. В Псковской области центральной площадкой станет центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Он находится на улице Кузнецкой, 13 в Пскове.
Проверить свои знания по экологии можно 3 декабря в 12:00. Информацию о других офлайн-площадках в регионе можно узнать здесь.
Покраску звонницы и замену кровельного покрытия выполняют рабочие в церкви Николы со Усохи в Пскове
Наталья Иванова встретилась с детским омбудсменом в Псковской области Наталией Соколовой
Итоги деятельности единых дежурно-диспетчерских служб за год подвели в Псковской области
Появление нового оркестра может предотвратить отток молодых музыкантов – псковский эксперт