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Сергей Куликов: Псковская область – один из лидеров в реализации программы содействия переселению соотечественников

Псковская область является одним из лидеров в реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом заявил директор департамента информации и печати МИД России Сергей Куликов в рамках встречи блогеров и журналистов из числа соотечественников, которые работают на зарубежную аудиторию, с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

Сергей Куликов: Псковская область – один из лидеров в реализации программы содействия переселению соотечественников. Здесь и далее: скриншот из Telegram-канала Михаила Ведерникова

«Я прежде всего хотел бы поблагодарить от лица департамента. В августе я приезжал сюда с группой иностранных корреспондентов. Сейчас мы собрали группу журналистов и блогеров из числа соотечественников из разных стран. Я и мои коллеги уже обратили внимание, что мы сюда приезжаем как к себе домой. Гостеприимство Псковской земли мы смогли оценить и в прошлый раз, и сейчас тем более», – подчеркнул он.

По словам Сергея Куликова, Псковская область входит в число лидеров по реализации программы переселения соотечественников из-за рубежа.

«Прежде всего это центр содействия переселению «Соотечественник», первый в стране. Это правильное направление, где люди, переселяющиеся в Россию, могут в режиме одного окна оформить все документы, пройти консультации. И наши журналисты, которые непосредственно общаются с людьми в странах своего пребывания, смогут донести до них все увиденное и показать на примере Псковской области, как программа переселения работает в отдельно взятом регионе-лидере по этой государственной программе», – сказал он.

Отметим, встреча Михаила Ведерникова с блогерами и журналистами из числа соотечественников, которые работают на зарубежную аудиторию, состоялась в рамках V Псковского международного медиафорума.

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