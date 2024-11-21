Сергей Куликов: Псковская область – один из лидеров в реализации программы содействия переселению соотечественников

16:12, 21 ноября 2024, ПАИ

Псковская область является одним из лидеров в реализации государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом заявил директор департамента информации и печати МИД России Сергей Куликов в рамках встречи блогеров и журналистов из числа соотечественников, которые работают на зарубежную аудиторию, с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.

«Я прежде всего хотел бы поблагодарить от лица департамента. В августе я приезжал сюда с группой иностранных корреспондентов. Сейчас мы собрали группу журналистов и блогеров из числа соотечественников из разных стран. Я и мои коллеги уже обратили внимание, что мы сюда приезжаем как к себе домой. Гостеприимство Псковской земли мы смогли оценить и в прошлый раз, и сейчас тем более», – подчеркнул он.

По словам Сергея Куликова, Псковская область входит в число лидеров по реализации программы переселения соотечественников из-за рубежа.

«Прежде всего это центр содействия переселению «Соотечественник», первый в стране. Это правильное направление, где люди, переселяющиеся в Россию, могут в режиме одного окна оформить все документы, пройти консультации. И наши журналисты, которые непосредственно общаются с людьми в странах своего пребывания, смогут донести до них все увиденное и показать на примере Псковской области, как программа переселения работает в отдельно взятом регионе-лидере по этой государственной программе», – сказал он.

Отметим, встреча Михаила Ведерникова с блогерами и журналистами из числа соотечественников, которые работают на зарубежную аудиторию, состоялась в рамках V Псковского международного медиафорума.