Чемпионат города по классическим шахматам пройдёт в Великих Луках
Чемпионат Великих Лук по классическим шахматам пройдёт на базе спортшколы «Атлетика» с 9 по 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Великих Лук.
В рамках турнира пройдёт семь туров – 9, 10, 12, 16, 17, 19 и 21 декабря. Все матчи стартуют в 17:30, кроме заключительного, который начнётся в 12:00. Соревнования проведут по швейцарской системе с контролем времени 30 минут и 30 секунд добавления на каждый ход.
Организаторы принимают предварительные заявки до 9 декабря.
Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».
Новогодний турнир по настольному теннису с призовым фондом 150 тысяч рублей пройдёт в Пскове
Псковские волейболисты заняли второе место в отборе на финальную часть турнира «Кубок Федерации»