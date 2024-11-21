Чемпионат города по классическим шахматам пройдёт в Великих Луках

16:20, 21 ноября 2024, ПАИ

Чемпионат Великих Лук по классическим шахматам пройдёт на базе спортшколы «Атлетика» с 9 по 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Великих Лук.

В рамках турнира пройдёт семь туров – 9, 10, 12, 16, 17, 19 и 21 декабря. Все матчи стартуют в 17:30, кроме заключительного, который начнётся в 12:00. Соревнования проведут по швейцарской системе с контролем времени 30 минут и 30 секунд добавления на каждый ход.

Организаторы принимают предварительные заявки до 9 декабря.

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