Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Чемпионат города по классическим шахматам пройдёт в Великих Луках

Чемпионат Великих Лук по классическим шахматам пройдёт на базе спортшколы «Атлетика» с 9 по 21 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Федерации шахмат Великих Лук.

Чемпионат города по классическим шахматам пройдёт в Великих Луках. Фото: ПАИ

В рамках турнира пройдёт семь туров – 9, 10, 12, 16, 17, 19 и 21 декабря. Все матчи стартуют в 17:30, кроме заключительного, который начнётся в 12:00. Соревнования проведут по швейцарской системе с контролем времени 30 минут и 30 секунд добавления на каждый ход.

Организаторы принимают предварительные заявки до 9 декабря.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












21 ноября 2024

Новогодний турнир по настольному теннису с призовым фондом 150 тысяч рублей пройдёт в Пскове
21 ноября 2024

Чемпионат города по классическим шахматам пройдёт в Великих Луках
21 ноября 2024

Псковского футболиста пригласили в академию «Зенита»
21 ноября 2024

Псковичи участвуют в чемпионате России по плаванию
21 ноября 2024

Псковские волейболисты заняли второе место в отборе на финальную часть турнира «Кубок Федерации»
20 ноября 2024

Подведены итоги группового этапа Кубка Пскова по футзалу
19 ноября 2024

Региональный Кубок защитников Отечества пройдёт в Псковской области 27 и 28 ноября
19 ноября 2024

В Пскове готовятся к открытию катка в Финском парке

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...