T2 переводит звонки в Псковской области на технологию VoLTE

16:32, 21 ноября 2024, ПАИ

T2, российский оператор мобильной связи, запустил для всех клиентов в Псковской области технологию Voice over LTE (VoLTE). Сервис обеспечивает мгновенное соединение с собеседником по сети 4G, высокое качество звука и отсутствие посторонних шумов. При этом вызовы тарифицируются как обычный голосовой трафик, сообщили ПАИ в пресс-службе T2.

Для большинства пользователей технология запускается автоматически: на устройствах с операционной системой Android значок VoLTE появится вверху экрана. На устройствах с iOS отображение значка не предусмотрено производителем. Также иконка VoLTE отобразится на главном экране в личном кабинете в приложении «t2» – кликнув по ней, абонент увидит описание услуги и пошаговую инструкцию, если требуется ручная активация. В таком случае необходимо открыть «Настройки» в своём смартфоне, перейти в раздел, связанный с управлением мобильной связью и SIM-картами, и включить VoLTE.

Технология открывает перед абонентами ряд преимуществ: можно одновременно разговаривать с собеседником и читать почту, сообщения в социальных сетях или продолжать загружать видео – телефон не покидает сеть 4G. Пакет мобильного интернета при этом не расходуется, а заряд аккумулятора держится дольше.

«Потребление трафика в регионе настолько выросло, что оставаться без подключения к интернету в процессе разговора уже может показаться неудобным. VoLTE позволяет мгновенно дозваниваться до собеседника, при этом оставаясь в сети 4G, а голос передаётся кристально чистым, без помех и фоновых шумов. Абоненты T2 Псковской области уже могут оценить по достоинству новое качество звука во время звонков», – отметил директор псковского филиала T2 Сергей Мартынов.

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