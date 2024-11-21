Просроченная задолженность по зарплате в Псковской области уменьшилась почти на 30%

16:39, 21 ноября 2024, ПАИ

Просроченная задолженность по заработной плате в Псковской области, по данным на 1 ноября 2024 года, уменьшилась на 29,3 %, рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, долг работодателей перед сотрудниками составил 1,549 млн рублей, что на 641 тысячу меньше, чем по состоянию на 1 октября нынешнего года. В Псковстате отметили, что просрочки по зарплате не связаны с несвоевременным получением денежных средств из бюджетов всех уровней.

Июль и сентябрь 2024 года оказались месяцами с наибольшими долгами по оплате труда: 2,538 млн рублей и 2,545 млн рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Псковской области в октябре продолжила замедляться и составила 7,64 %, а годовой темп прироста цен в регионе оказался ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу с инфляцией 7,9 %.