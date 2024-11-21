РСХБ рассказал о мерах поддержки псковских фермеров

16:45, 21 ноября 2024, ПАИ

Вопросы взаимодействия с органами власти и возможности государственной поддержки аграриев обсудили участники круглого стола, состоявшегося в Псковском агротехническом колледже, сообщили ПАИ в пресс-службе РСХБ.

В мероприятии приняли участие представители фермерского сообщества, руководство комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области, Россельхозбанка, Псковского агротехнического колледжа, ассоциации «Народный фермер».

На встрече шла речь о различных формах поддержки фермеров, в том числе о льготном кредитовании.

«Фермерам важно не только получать льготные кредиты с низкими процентными ставками, но и быстро, с минимальным количеством документов оформлять кредиты, оперативно проводить транзакции. Россельхозбанк (РСХБ) сегодня предлагает актуальные и отвечающие запросам фермеров продукты как для начинающих агробизнес, так и для успешно его развивающих», – рассказала фермерам начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Псковского филиала РСХБ Ольга Морозова.

Так, тариф «Агростарт» включает бесплатное обслуживание счёта, отсутствие комиссии за переводы физлицам – до 150 тысяч рублей в месяц и нулевую комиссию при внесении средств на счёт, если общая сумма не превышает 50 тысяч рублей в месяц.

Для фермеров Россельхозбанк предлагает льготные программы кредитования на сезонные работы, на инвестиционные и оборотные цели. При этом получать кредит можно при предоставлении минимального пакета документов (от трёх документов).

«Россельхозбанк, как опорный банк АПК, максимально гибко подходит к вопросам кредитования своих клиентов. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход, и мы выбираем наиболее выгодный для него способ кредитования с учётом целей, суммы кредита, а также возможностью беззалогового кредитования», – сообщила директор Псковского регионального филиала РСХБ Анна Тарасенко.

Она также добавила, что, становясь клиентом банка, фермер получает доступ к экосистеме Своё, а значит, к различным сервисам, бонусам и привилегиям. Помимо этого, фермеры могут воспользоваться бесплатным каналом продаж и принять участие в мини-ярмарках РСХБ «Вкусная пятница».

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