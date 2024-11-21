Юрий Бурлин: Муниципальная программа – инструмент прогрессивного преобразования

17:38, 21 ноября 2024, ПАИ

Муниципальные программы принимают для решения проблем, заявил ПАИ председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы Юрий Бурлин, подводя итоги работы профильного комитета. Среди них он выделил экономические, экологические и социальные проблемы развития муниципальных образований.

«Каждое муниципальное образование принимает свои программы, которые затрагивают вопросы, касающиеся непосредственно территорий», – подчеркнул Юрий Бурлин.

Добавим, на комитете по ЖКХ и благоустройству Псковской городской Думы, который состоялся сегодня, 21 ноября, были рассмотрены проекты трёх муниципальных программ: «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния», «Развитие и содержание улично-дорожной сети», «Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры». Срок реализации программ – с 2025 по 2030 год.