В Псковском онкодиспансере провели уникальную операцию

19:34, 21 ноября 2024, ПАИ

Хирурги псковского онкодиспансера впервые провели операцию по методу МакКеона: они полностью удалили пищевод с опухолью и сформировали соустье на шее пациента. Пост опубликован в сообществе «Национальные проекты России» в телеграм-канале.

Молодой мужчина обратился к врачам с жалобами на нарушения глотания. Обследование показало злокачественную опухоль верхней трети пищевода, расположенную близко к трахее.

Врачи решили делать операцию. Она длилась более пяти часов, её проводили две бригады хирургов. Врачи полностью удалили пищевод с опухолью и ближайшими лимфоузлами, а также из тканей желудка сформировали «новый» пищевод с соустьем на шее. Сейчас пациент поправляется и заканчивает курс лечения.

Сложные операции в нашей стране помогает проводить нацпроект «Здравоохранение». Благодаря ему медики повышают квалификацию, а в больницах появляются современное оборудование и инструменты.