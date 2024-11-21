В Псковском онкодиспансере провели уникальную операцию
Хирурги псковского онкодиспансера впервые провели операцию по методу МакКеона: они полностью удалили пищевод с опухолью и сформировали соустье на шее пациента. Пост опубликован в сообществе «Национальные проекты России» в телеграм-канале.
Молодой мужчина обратился к врачам с жалобами на нарушения глотания. Обследование показало злокачественную опухоль верхней трети пищевода, расположенную близко к трахее.
Врачи решили делать операцию. Она длилась более пяти часов, её проводили две бригады хирургов. Врачи полностью удалили пищевод с опухолью и ближайшими лимфоузлами, а также из тканей желудка сформировали «новый» пищевод с соустьем на шее. Сейчас пациент поправляется и заканчивает курс лечения.
Сложные операции в нашей стране помогает проводить нацпроект «Здравоохранение». Благодаря ему медики повышают квалификацию, а в больницах появляются современное оборудование и инструменты.
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