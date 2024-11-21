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Общество

Владимир Путин выступил с экстренным обращением к жителям России

Продолжая курс на обострение ситуации, США и их союзники по НАТО заявили о разрешении использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории России. С обращением к жителям страны выступил президент России Владимир Путин сегодня, 21 ноября.

Противник не достиг своих целей. В Брянской области удалось ликвидировать возгорание, жертв и разрушений нет. В Курской области было совершено нападение на командный пункт, в результате чего есть пострадавшие, погибшие и раненые среди внешней охраны объекта и обслуживающего персонала.

Применение дальнобойного оружия противником не влияет на ход специальной военной операции. Наши войска успешно выполняют поставленные задачи.

В ответ на использование американского оружия российские военные нанесли комбинированный удар по одному из объектов Украины. В том числе было проведено испытание одной из новейших ракетных систем средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении «Орешник». Испытания прошли успешно, цель достигнута – поражён один из военно-промышленных комплексов, производящих ракетную технику.

Это ответная мера на планы США. США совершили ошибку, разрушив договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Испытания в боевых условиях проводятся в ответ на агрессивные действия стран НАТО в отношении России.

Существующие системы противовоздушной обороны, в том числе американские элементы в Европе, не смогут перехватывать такие ракеты, как «Орешник».

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