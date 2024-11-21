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Общество

За вождение в нетрезвом состоянии псковича приговорили к лишению свободы

Прокуратура Пскова поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 32-летнего жителя Пскова. Приговором Псковского городского суда он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ). Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Пскова.

Установлено, что 7 августа 2024 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем марки Мицубиси L200. В Пскове на улице Леона Поземского он был остановлен сотрудниками ГИБДД УМВД России по Пскову и в связи с наличием явных признаков алкогольного опьянения был отстранён от управления транспортным средством. По результатам освидетельствования, было установлено, что водитель находился в состоянии опьянения.

По итогам рассмотрения дела суд назначил мужчине наказание в виде одного года шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, которое заменено на принудительные работы на тот же срок. Также осуждённый лишился водительских прав на четыре года.

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