Пскович приговорён к четырём годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью жертве

22:21, 21 ноября 2024, ПАИ

41-летний пскович приговорён к четырём годам лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего потерю зрения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

Установлено, что в квартире дома в Комиссаровском переулке в Пскове между мужчинами произошёл конфликт. Осуждённый нанёс жертве не менее двух ударов в область рёбер, после чего большими пальцами рук стал надавливать на его глазные яблоки. В результате потерпевшему причинена травма обоих глаз, которая повлекла потерю зрения.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее за собой потерю зрения). По итогам рассмотрения дела суд назначил мужчине наказание в виде четырёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.