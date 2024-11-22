День психолога отмечается в России

07:00, 22 ноября 2024, ПАИ

День психолога отмечается в России 22 ноября, сообщает calend.ru. Это профессиональный праздник всех российских специалистов, работающих в сфере психологии.

22 ноября 1994 года в Москве состоялся учредительный съезд Российского психологического общества – крупнейшей профессиональной и научной организации психологов в стране, а с 22 ноября 2000 года в Москве ежегодно неформально отмечался День психолога. Основным инициатором мероприятий дня традиционно выступал МГУ. С годами к празднованию присоединились и другие университеты страны, а в 2023 году праздник получил официальный статус.

Психическое здоровье, согласно определению Всемирной организации здравоохранения, говорит о состоянии благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, может справляться с обычными жизненными стрессами, контролировать пищевое поведение, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить вклад в жизнь общества. Поэтому психическое (ментальное) здоровье человека не менее важно, чем физическое.

По данным правительства России, на сегодняшний день в сфере оказания услуг психологической помощи населению задействовано больше семи миллионов человек.