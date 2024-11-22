Пить отвары лекарственных трав советует сегодня народный календарь

07:45, 22 ноября 2024, ПАИ

22 ноября отмечается память преподобной Матроны Царьградской, жившей в V веке в Константинополе, сообщает calend.ru. В юности её выдали замуж за состоятельного человека, у них родилась дочь. Но Матрона полюбила ходить в храм, где проводила много времени в молитвах и беседах с благочестивыми людьми. Она стала подражать их богоугодной жизни, смиряя плоть воздержанием и постом, за что подвергалась нападкам со стороны мужа.

В конце концов Матрона решила оставить семью и посвятить жизнь служению Богу. Чтобы муж не смог её найти, женщина приняла решение уйти в мужской монастырь. Отдав дочь на воспитание знакомой старице, Матрона остригла волосы, переоделась в мужское платье и пришла в монастырь преподобного Вассиана под именем евнуха Вавилы. Когда игумен раскрыл тайну Матроны (ему было видение об этом), он отправил её в соседний город в женский монастырь, где святая прожила долгие годы, поражая сестер своим благочестием. Впоследствии она сама стала игуменьей обители.

На Руси говорили, что «с Матрёны (Матроны) зимней зима встает на ноги и морозы прилетают от железных гор». По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман – оттепели. О грядущем потеплении говорили и гуси, вышедшие на лёд в поисках открытой воды. А вот если на Матрёну выдавалась облачная и снежная погода, это предвещало ненастный май. По этому дню можно было предсказать и будущий урожай: иней обещал урожай овса, а дождь – пшеницы.

В этот день заваривали-запаривали разные лекарственные травы и коренья для профилактики зимних недугов.