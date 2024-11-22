48% опрошенных жителей Псковской области находятся в поиске подработки перед Новым годом
Сразу 48% опрошенных жителей Псковской области находятся в поиске подработки плюсом к основному заработку, сообщает hh.ru.
10% опрошенных скорее не рассматривают поиск дополнительного заработка, еще 3% не определились. Не нужны деньги плюсом к зарплате 32% опрошенных жителей. При этом у 6% подработка уже есть.
В преддверии праздников и Нового года больше других допзаработок настроены получить работники салонов красоты и фитнес-индустрии – сразу 60% представителей этой сферы заявили, что будут искать подработку в ближайшие недели.
Работники общепита, транспорта и обслуживания тоже не остались в стороне – каждый третий представитель этих сфер хочет найти дополнительный заработок. Кроме того, 29% работников медицинской сферы, 33% работников науки и образования тоже хотят подзаработать, судя по данным опроса.
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