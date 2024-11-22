Житель Омской области разъезжал по Пскову в нетрезвом виде

08:52, 22 ноября 2024, ПАИ

В Пскове дорожная полиция остановила нетрезвого 34-летнего водителя из Омской области, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Водителя автомобиля «Мерседес-Бенц» заметили, когда он ехал по улице Доставалова. Выяснилось, что за рулем иномарки находился приезжий из Омской области и он был в состоянии алкогольного опьянения.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

А за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения в течение года или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы сроком до 2 лет.