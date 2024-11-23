Чемпионат и первенство Пскова по карате пройдут 23 ноября
Чемпионат и первенство Пскова по карате пройдут в спорткомплексе «Олимп» завтра, 23 ноября. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.
В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов в индивидуальном и групповом ката, а также командном и индивидуальном кумите.
По итогам состязаний будет сформирована сборная Пскова для участия в областном первенстве по карате, которое состоится 14 декабря.
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23 ноября 2024
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