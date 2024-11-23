Чемпионат и первенство Пскова по карате пройдут 23 ноября

10:28, 22 ноября 2024, ПАИ

Чемпионат и первенство Пскова по карате пройдут в спорткомплексе «Олимп» завтра, 23 ноября. Об этом ПАИ сообщил председатель Федерации карате Пскова Антон Потебня.

В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов в индивидуальном и групповом ката, а также командном и индивидуальном кумите.

По итогам состязаний будет сформирована сборная Пскова для участия в областном первенстве по карате, которое состоится 14 декабря.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».