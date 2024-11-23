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Спорт

Псковичу не хватило 0,04 балла, чтобы стать первым в истории региона мастером спорта по ушу

Пскович Андрей Егоров занял третье место на Кубке России по ушу (таолу), которое прошло в Москве с 18 по 21 ноября. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила председатель Псковской федерации ушу Виктория Алферова.

Псковичу не хватило 0,04 балла, чтобы стать первым в истории региона мастером спорта по ушу. Фото с личной страницы Андрея Егорова в соцсети «ВКонтакте»

Андрей Егоров занял третье место в номинации «таолу-тайцзицзянь» среди мужчин. В категории «таолу-тайцзицюань» он стал пятым.

Псковичу не хватило 0,04 балла, чтобы выполнить норматив мастера спорта. «Мастеров спорта у нас нет и не было. Андрей первый, кто смог уже не единожды превысить оценку в девять баллов. И на кубке приблизился к мастеру спорта, причём выступал не в своей возрастной группе среди юношей от 15 до 17 лет, а среди мужчин», – сообщила Виктория Алферова.

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