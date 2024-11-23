В Псковской области выявили более тысячи гектаров земель, требующих лесовосстановления

12:21, 22 ноября 2024, ПАИ

Более тысячи гектаров земли для лесовосстановления выявили в Себежском и Опочецком лесничествах, сообщили ПАИ в Центре защиты леса (ЦЗЛ) Новгородской области.

Филиал Рослесозащиты – ЦЗЛ Новгородской области завершил выявление земель, требующих лесовосстановления, в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» президентского нацпроекта «Экология».

По итогам работ специалисты центра выявили 1 134,5 гектара земель в Себежском и Опочецком лесничествах, предназначенных для лесовосстановления. Из этой площади вырубки составляют 1 044,9 гектара (92,1 %), погибшие насаждения – 49,8 гектара, а прогалины – 39,8 гектара.

«Первоочередной задачей специалистов лесного хозяйства является создание молодняков хозяйственно ценных лесных древесных пород на землях, предназначенных для лесовосстановления. Для вырубок, определённых в ходе работ, были рекомендованы разные способы лесовосстановления, определённые по типу лесорастительных условий, доступности участка и оценке состояния: наличие жизнеспособного подроста и куртин молодняка после рубки, качество очистки мест рубок, возможность подготовки и распашки участка для посадки лесных культур», – пояснил директор Центра защиты леса Новгородской области Роман Глебов.