17% псковичей хотят продлить новогодние каникулы

11:50, 22 ноября 2024, ПАИ

17 % опрошенных псковичей хотели бы продлить новогодние каникулы: 5 % – от 12 до 13 дней и 12 % – до двух недель, следует из данных опроса SuperJob.

28 % респондентов считают, что одиннадцати дней каникул вполне достаточно для отдыха. Большинство из них – женщины: 20 % женских голосов против 9 % мужских. Немало горожан, которые готовы отдыхать намного меньше установленных дней: каникул до трёх дней хватило бы 13 %, от четырёх до шести дней выходных – 15 %. Ровно неделя отдыха устроила бы 7 %, и ещё столько же людей предпочли бы не выходить на работу от восьми до десяти дней. Отказаться от новогодних каникул готов один из 100 опрошенных.

Интересно, что чем старше псковичи, тем менее продолжительный отдых им нужен. Так, четырём из десяти человек в возрасте до 45 лет хватит от одного до семи дней отпуска. 33 % людей до 35 лет предпочли бы новогодние каникулы длительностью более 11 дней.

Ранее сообщалось, что выходные по случаю Нового года планируют продлить 10 % псковичей – 6 % из них собираются взять отпуск в последних числах декабря, а 4 % – в первые рабочие дни пришедшего года. Такое решение раздражает 8 % людей, так как под конец года увеличивается нагрузка, поэтому важно, чтобы работал каждый.

Напомним, что очередная шестидневная рабочая неделя ждёт россиян в декабре. Выходной субботы, 28 декабря, переносится на понедельник, 30 декабря, поэтому работать предстоит с 23 по 28 декабря. Новогодние праздники продлятся 11 дней: с 29 декабря по 8 января.