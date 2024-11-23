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Общество

«Мама – первое слово»: сколько женщин живёт в Псковской области и в каком возрасте они становятся мамами

День матери отмечают в России в последнее воскресенье ноября. Накануне праздника сотрудники Псковстата рассказали ПАИ, сколько женщин живёт в Псковской области и в каком возрасте они становятся мамами.

Фото: ПАИ

По данным на 1 января 2024 года, в области проживало 318,1 тысячи женщин. Из них 124,9 тысячи, или 39,3 % от общей численности женщин региона, находились в репродуктивном возрасте (15–49 лет).

Самый важный этап в жизни каждой женщины – рождение и воспитание детей. В 2023 году жительницы Псковской области родили 4 080 детей. Больше всего детей было рождено в январе – марте и июле – августе. В среднем в регионе каждый месяц рождалось 340 детей.

Средний возраст матери при рождении ребёнка в 2023 году составил 28,9 года. В возрасте до 20 лет родили детей 182 женщины, в возрасте 45 лет и старше стали мамами десять женщин. В среднем женщины Псковской области рожают первых детей в возрасте 26 лет, вторых детей – в 29,9 года, третьих – в 32,3 года. Впервые стали мамами 1 579 женщин региона.

В сельской местности женщины рожают немногим раньше, чем в городской: средний возраст матери при рождении ребёнка в 2023 году составил 28,3 года, тогда как в городской местности – 29 лет.

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