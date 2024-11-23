Вопрос об установлении границ ТОС «К32» рассмотрел правовой комитет Псковской гордумы

11:36, 22 ноября 2024, ПАИ

Вопрос об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «К32», рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления гордумы 22 ноября. Заседание провёл заместитель председателя комитета Алексей Форш, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской городской Думы.

«Проект решения Думы подготовлен на основании обращения инициативной группы граждан, проживающих на улице Коммунальной, 32», – пояснили представители администрации Пскова.

Члены комитета проголосовали за то, чтобы рекомендовать председателю Псковской городской Думы внести вопрос в повестку дня очередной сессии ПГД с рекомендацией депутатам «принять».