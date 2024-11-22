В Пскове открыли мемориальную доску двум участникам СВО

12:37, 22 ноября 2024, ПАИ

Торжественное открытие мемориальной доски двум участникам специальной военной операции прошло в школе № 13 в Пскове сегодня, 22 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













На здании школы увековечили память кавалеров орденов Мужества (посмертно) лейтенанта Александра Ефремова и рядового Игоря Антонова. Оба бойца учились в этой школе.

Александр Ефремов родился в 1986 году в городе Шуя Ивановской области. Жил в Пскове. С 1993 по 2003 год учился в школе № 13. В 2013 году окончил Псковский политехнический университет по специальности «электроснабжение». Затем жил и работал в Сочи. В ноябре 2022 года добровольно поступил на военную службу по контракту. 13 октября 2023 года погиб при выполнении воинского долга в Херсонской области.

Игорь Антонов родился в 1987 году в городе Волхове. Затем его семья переехала в Псков. С 5 по 6 класс учился в школе № 13. После он с отцом вновь переехал в родной город Волхов, где отучился с 7 по 8 класс. 9-й класс Игорь Антонов окончил в школе № 13 Пскова. 23 сентября 2022 года он отправился на территорию спецоперации. 23 октября 2023 года при выполнении боевой задачи в селе Макеевка Луганской области погиб.