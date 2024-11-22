Цены на стройматериалы в России выросли на 11%

13:00, 22 ноября 2024, ПАИ

Цены на строительные материалы в России выросли на 11 %, пишет ТАСС со ссылкой на заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиту Стасишина.

«Средний рост цен по всем ценообразующим ресурсам с января по ноябрь 2024 года составил порядка 11 %. Но это меньше на 4 %, чем за аналогичный период 2023 года», – сказал заместитель министра.

Напомним, что тарифы на капитальный ремонт в Псковской области увеличились на 15 %. Горожанам объяснили, что тариф не рос год, когда федеральный закон допускает его повышение два раза в год. Также процентному росту поспособствовала низкая собираемость денежных средств – просроченная задолженность населения перед Фондом капитального ремонта Псковской области составляет более 400 миллионов рублей. Количество отремонтированных домов нужно увеличивать не только за счёт населения, но и за счёт неплательщиков.