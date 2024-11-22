Врачи Псковской областной больницы провели консультативный приём в Дедовичах
Врачи Псковской областной клинической больницы провели консультативный приём в Дедовичской районной больнице, что стало отличной возможностью для жителей района получить квалифицированную медицинскую помощь. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
В приёме приняли участие высококвалифицированные специалисты: кардиолог, уролог, сосудистый хирург и гастроэнтеролог.
«Каждый из них внимательно выслушивал пациентов, проводил диагностику и предлагал пути решения их проблем. Особенно стоит отметить работу врача-гастроэнтеролога, который в ходе приёма смог выявить необходимость госпитализации у троих пациентов. Это подчеркивает важность таких выездных мероприятий, которые позволяют вовремя диагностировать и лечить заболевания, а также повысить доступность медицинской помощи для граждан», – отметили в комитете.
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