Врачи Псковской областной больницы провели консультативный приём в Дедовичах

12:55, 22 ноября 2024, ПАИ

Врачи Псковской областной клинической больницы провели консультативный приём в Дедовичской районной больнице, что стало отличной возможностью для жителей района получить квалифицированную медицинскую помощь. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

В приёме приняли участие высококвалифицированные специалисты: кардиолог, уролог, сосудистый хирург и гастроэнтеролог.

«Каждый из них внимательно выслушивал пациентов, проводил диагностику и предлагал пути решения их проблем. Особенно стоит отметить работу врача-гастроэнтеролога, который в ходе приёма смог выявить необходимость госпитализации у троих пациентов. Это подчеркивает важность таких выездных мероприятий, которые позволяют вовремя диагностировать и лечить заболевания, а также повысить доступность медицинской помощи для граждан», – отметили в комитете.