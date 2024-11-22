22,7 млрд рублей инвестировали в основной капитал Псковской области за полгода

13:56, 22 ноября 2024, ПАИ

22,7 млрд рублей инвестировали в основной капитал Псковской области за первое полугодие 2024 года, сообщается в официальном Telegram-канале региона со ссылкой на Росстат.

При этом темп роста объёма инвестиций в основной капитал составил 127,1 % к соответствующему периоду предыдущего года. В среднем по СЗФО темп роста объёма инвестиций в основной капитал составил 119,4 %, по стране в целом – 110,9 %.

Положительную динамику показывают и основные направления экономики. Так, индекс промышленного производства за первое полугодие 2024 года составил 109,3 % к соответствующему периоду 2023 года, в том числе в обрабатывающих производствах – 107,5 %. Индекс производства сельхозпродукции за первое полугодие 2024 года составил 136 %.