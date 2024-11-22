Развитие промышленного туризма обсуждают эксперты в Пскове

14:34, 22 ноября 2024, ПАИ

Деловая сессия, посвящённая развитию промышленного туризма на территории Псковской области, проходит в Пскове в пятницу, 22 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













Генеральный директор MICE Market и инициатор проекта «Промышленный туризм Российской Федерации» Сергей Рыжов рассказал о развитии промышленного туризма в регионах России – о динамике, тенденциях, возможностях участников акселерационной программы «Открытая промышленность».

Также с докладами выступили координатор «Пространства купца Лапина» Дмитрий Ерошкин, заместитель директора по персоналу ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗЭТО) Андрей Давыдов, директор СПСПК «Кипрей» и органик-центра «Активное село» Анна Войченко, генеральный директор сидродельни «Заповедник» Александр Казаков, руководитель завода «М-Конструктор» Артём Багнюк, директор по персоналу ООО «Велмаш-Сервис» Наталия Егорова, специалист отдела персонала ПАО «Авар» Елена Шитикова.

Кроме того, в рамках сессии подписали соглашения по развитию промышленного туризма на территории Псковской области между комитетом по туризму Псковской области и ООО «Пивоварня купца Лапина», органик-центром «Активное село», ООО «Велмаш-Сервис», ПАО «Автоэлектроарматура имени П. П. Мельникова» (ПАО «Авар»).