Турпоток в Псковскую область увеличился почти на 20%

15:41, 22 ноября 2024, ПАИ

Турпоток в Псковскую область увеличился на 18 % за последние пять лет. Об этом сообщила председатель регионального комитета по туризму Марина Егорова на деловой сессии, посвящённой развитию промышленного туризма на территории региона, которая прошла в Пскове в пятницу, 22 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Интерес путешественников к Псковской области растёт интенсивными темпами. За последние пять лет туристический поток в регион увеличился на 18%. В прошлом году был зафиксирован пик более чем в полмиллиона человек. Экскурсантов Псковскую область посетило более двух миллионов человек. Всё это говорит о том, что интерес очень велик», – отметила она.

В этом году туристические поездки в Псковскую область составили порядка одного миллиона 250 тысяч человек. Возросший интерес к области ставит одной из задач развитие промышленного туризма, подчеркнула спикер. «Промышленность в Псковской области очень развита и представлена различными отраслями. На территории региона зарегистрировано более 130 промышленных предприятий», – отметила она и уточнила, что такая мера также поможет привлечь инвесторов.

Уже сейчас экскурсии проводят 15 псковских предприятий. «Уверена, что благодаря нашим усилиям регион в части промышленного туризма выйдет на достойный уровень», – резюмировала председатель комитета по туризму.