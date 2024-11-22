Третий региональный форум работающей молодёжи откроется завтра в Пскове
Третий региональный форум работающей молодёжи откроется в Пскове завтра, 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
На форумной площадке соберется около 90 участников, представителей работающей и учащейся молодёжи в возрасте до 35 лет.
В основе форума – образовательная программа, направленная на выявление необходимых ресурсов для комфортного баланса жизни и работы, а также на определение проблемных зон работающей молодёжи.
Форум направлен на развитие взаимодействия потенциальных работников с работодателями, повышение уровня качества профориентации для молодёжи, развитие профсоюзного движения в регионе, а также на укрепление правовой грамотности среди трудящихся.
В качестве площадок в этом году выбраны Псковский областной совет профсоюзов и Псковский центр молодёжи и общественных инициатив.
Завершится форум 24 ноября. Его организатором выступает Псковский областной совет профессиональных союзов при поддержке правительства Псковской области, регионального комитета по молодёжной политике, областного комитета по труду и занятости и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив.
Марина Егорова: Промышленный туризм – новое перспективное направление для путешествий по Псковской области
Михаил Ведерников обсудил со специалистами комплекс дополнительных мероприятий по повышению охвата диспансеризацией
Модернизацию эндокринологического центра в Псковской области прокомментировала Анастасия Повторейко
Галина Невалённая: В Псковской области уделяется самое пристальное внимание пациентам с сахарным диабетом