Третий региональный форум работающей молодёжи откроется завтра в Пскове

16:29, 22 ноября 2024, ПАИ

Третий региональный форум работающей молодёжи откроется в Пскове завтра, 23 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

На форумной площадке соберется около 90 участников, представителей работающей и учащейся молодёжи в возрасте до 35 лет.

В основе форума – образовательная программа, направленная на выявление необходимых ресурсов для комфортного баланса жизни и работы, а также на определение проблемных зон работающей молодёжи.

Форум направлен на развитие взаимодействия потенциальных работников с работодателями, повышение уровня качества профориентации для молодёжи, развитие профсоюзного движения в регионе, а также на укрепление правовой грамотности среди трудящихся.

В качестве площадок в этом году выбраны Псковский областной совет профсоюзов и Псковский центр молодёжи и общественных инициатив.

Завершится форум 24 ноября. Его организатором выступает Псковский областной совет профессиональных союзов при поддержке правительства Псковской области, регионального комитета по молодёжной политике, областного комитета по труду и занятости и Псковского центра молодёжи и общественных инициатив.