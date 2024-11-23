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Общество

Псковский бизнес стал чаще доверять юристам-фрилансерам

Псковский бизнес стал чаще доверять юристам-фрилансерам: осенью 2024 года юридические услуги стали в Пскове популярнее на 35 % по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Росту количества объявлений об услугах юриста поспособствовали изменения в законодательстве. Изображение сгенерировано нейросетью

Количество объявлений юристов за прошедшие месяцы нынешнего года увеличилось на 36 %. Этому, по словам экспертов, поспособствовали изменения в законодательстве: принятые в 2024 году поправки ужесточили ответственность бизнеса за нарушение правил обработки персональных данных и их утечку. Услуги составления документов, регистрации бизнеса и правового сопровождения остаются востребованными, что тоже влияет на статистику.

Услуги консультантов по недвижимости за этот же период стали популярнее на 73 % среди псковичей, а объём предложений исполнителей на «Авито» вырос на 85 %.

Также аналитики платформы зафиксировали рост спроса на консалтинговые услуги – за год они выросли на 51 %. Предприниматели стали чаще обращаться по вопросам налогообложения и работы с контрагентами, поэтому количество предложений специалистов увеличилось на 22 %.

Напомним, центр «Мой бизнес» приглашает псковичей поучаствовать в образовательных программах с 25 по 28 ноября. На тренинге «Азбука предпринимателя» участники смогут озвучить идеи своего бизнес-проекта и получить оценку экспертов. Участие бесплатное, однако необходима регистрация, которую можно осуществить по ссылке. Программа «Школа предпринимательства» нацелена на обучение действующих предпринимателей, зарегистрироваться на неё можно по ссылке.

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