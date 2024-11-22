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Общество

Алеся Михачёва: V Псковский международный медиафорум подарил множество актуальных тем для размышления

V Псковский международный медиафорум подарил множество интересных и актуальных тем для размышления, отметила директор Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачёва в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

«Каждый из нас, будь то общественный деятель, лидер общественного мнения, журналист или просто неравнодушный человек, несёт ответственность за точность и достоверность информации, которую мы распространяем. Одной из ключевых тем мероприятия стала медийная интеграция и противостояние фейковой информации. Эта проблема как никогда актуальна в нашем многополярном мире», – подчеркнула она и отметила, что медиаобразование должно стать неотъемлемой частью общественной деятельности.

При этом одним из самых интересных мероприятий медиафорума, по её словам, стал мастер-класс по сторителлингу. «Я искренне верю, что наша способность делиться теплом и добротой через истории поможет создать общество, в котором каждый почувствует себя услышанным и понятым. Считаю, что сейчас как никогда важно поддерживать друг друга и развивать культуру ответственного потребления информации», – резюмировала Алеся Михачёва.

Напомним, V Псковский международный медиафорум «СМИ в условиях многополярного мира», посвящённый особенностям работы СМИ и медиа в условиях информационной войны, прошёл в Псковской области 20 ноября.

Он проводится с 2018 года по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Правительство Псковской области выступает организатором юбилейного мероприятия, поддержку оказывает издательский дом «Медиацентр 60».

Со всеми новостями медиафорума можно ознакомиться в нашем специальном сюжете.

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