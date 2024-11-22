Кадровый центр отремонтировали в Великих Луках

19:25, 22 ноября 2024, ПАИ

Кадровый центр отремонтировали в Великих Луках в рамках национального проекта «Демография». Новые помещения готовятся оснастить современным оборудованием, также для клиентов будут разработаны удобные маршруты по стандарту «Работа России». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В результате обновления запустят два ключевых центра – кадровый центр для Великих Лук и Великолукского района, а также молодёжный кадровый центр. Эти учреждения станут главными площадками для предоставления услуг трудоустройства и повышения квалификации граждан.

Новые центры помогут жителям региона найти работу и улучшить свои навыки, уверена директор Псковского областного центра занятости населения Олеся Сергеева. Она подчеркнула, что это важный шаг к созданию комфортной среды для трудоустройства, и уточнила, что работы в великолукских кадровых центрах выполнили в соответствии с планом и приняли без замечаний.

Отметим, что с 2024 года Псковская область стала одним из 12 регионов России, участвующих во второй волне комплексной модернизации службы занятости населения. Модернизация включает в себя стандартизацию работы кадровых центров, переобучение сотрудников, обновление оборудования офисов, расширение спектра услуг и сервисов (включая цифровые), внедрение формата одного окна и индивидуальный подход к каждому клиенту.

Кадровая служба Псковской области переходит от предоставления отдельных государственных услуг к комплексному обслуживанию клиентов по индивидуальным планам. В первую очередь модернизация затронула персонал кадровых центров, который уже прошёл переобучение по новым стандартам обслуживания населения.