Два новых ФАПа заработали в Псковской области

17:19, 22 ноября 2024, ПАИ

Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) заработали в деревнях Дубровно и Хилово Порховского муниципального округа, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

«Мы так рады, что у нас теперь есть и комфортные условия, и медицинский работник. Ведь, например, на уколы каждый день в Порхов не наездишься. Фельдшер – отзывчивая женщина, рука у неё лёгкая, это и муж мой подтверждает», – отзывается о новом ФАПе одна из пациенток.

Открытие ФАПов на селе стало возможным благодаря президентскому национальному проекту «Здравоохранение».