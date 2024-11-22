Два новых ФАПа заработали в Псковской области
Два новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) заработали в деревнях Дубровно и Хилово Порховского муниципального округа, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
«Мы так рады, что у нас теперь есть и комфортные условия, и медицинский работник. Ведь, например, на уколы каждый день в Порхов не наездишься. Фельдшер – отзывчивая женщина, рука у неё лёгкая, это и муж мой подтверждает», – отзывается о новом ФАПе одна из пациенток.
Открытие ФАПов на селе стало возможным благодаря президентскому национальному проекту «Здравоохранение».
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