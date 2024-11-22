Мастер-класс по рисованию проводят для детей в выставочном зале Пскова

17:53, 22 ноября 2024, ПАИ

Мастер-класс по рисованию проводят для детей в выставочном зале регионального отделения Союза художников России в Пскове сегодня, 22 ноября, передаёт корреспондент ПАИ.

«Союз художников России реализует проект за счёт гранта, выигранного в конкурсе субсидий СОНКО. Он называется «Гражданское согласие – гарантия стабильности и процветания общества». Этим грантом подразумеваются занятия с детьми. Сюда входит занятие рисованием, посещение мастерских художников, экскурсии по выставочному залу – то есть приобщение детей к изобразительному искусству. Мы считаем, что проблема, которая сейчас существует, – это проблема межнациональных отношений, и нужно начинать их укрепление с маленького возраста, в простых вещах объяснять детям, как можно существовать в этом мире совместно, не вызывая никаких конфликтов между собой», – рассказал председатель Псковского регионального отделения Союза художников России Виктор Лысюк.

В рамках проекта школьники побывали на выставке, приуроченной к 75-летию художника-архитектора Геннадия Дирко, и приняли участие в мастер-классе, в рамках которого смогли нарисовать портрет ко Дню матери.

«Занятия бывают на разные темы. Мы ставим натюрморты детям, задаем отвлеченные темы, просто пофантантазировать или к какому-нибудь празднику. Дети меняются, кто-то уходит, потом приходит, кто-то стабильно ходит», – рассказала художник-живописец, преподаватель художественного отделения Детской школы искусств Пскова Мария Крючкова.

Она также отметила, что занятия проводятся каждую субботу на протяжении учебного года с перерывом на летние каникулы.

«Узнали о мастер-классе от Детского фонда и решили попробовать поучаствовать в нём. Мы пришли посмотреть на картины, на выставку и заодно порисовать, ведь детям это очень нравится», – отметила мама одного из детей Анна Белова.



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ



















Отметим, что участниками проекта стали учащиеся разных национальностей 1–11-х классов школ и сузов Пскова, а также Псковского, Палкинского, Островского, Печорского района. Также участниками проекта являются жители Пскова и Псковской области от 18 до 60 лет и старше, стремящиеся улучшить навыки межкультурной коммуникации.

Кроме того, проект подразумевает проведение выставки профессиональных художников и выставок детского рисунка, театрализованного праздника, а также не менее 80 семейных творческих мастер-классов и лекций для детей и взрослых, экскурсий по экспозиции выставочного зала Союза художников и художественные мастерские, проведение выездных мастер-классов (пленэры) и экскурсий по значимым местам региона.