Прохождение профосмотров и диспансеризации обсудили участники трёхсторонней комиссии в Псковской области

17:37, 22 ноября 2024, ПАИ

Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой прошло в правительстве Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Профосмотры и диспансеризация позволяют вовремя диагностировать и выявить различные заболевания, а главное – приступить к решению выявленной проблемы на ранней стадии, подчеркнула Вера Емельянова.

«Здоровье – это важнейшая составляющая жизни каждого человека. Работодатель должен быть заинтересован в здоровье своих работников и ответственно относиться к созданию соответствующих условий», – сказала Вера Емельянова, отметив, что приоритетным направлением сотрудничества правительства Псковской области, профсоюзов и работодателей является содействие сохранению здоровья населения региона.

В свою очередь председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил, что у работников не сформирована приверженность к заботе о своём здоровье.

«Будет правильно, если с целью увеличения охвата работников, прошедших диспансеризацию, мы к этой работе подключим трёхсторонние и двухсторонние комиссии в муниципальных образованиях, округах, а также депутатский корпус», – отметил Игорь Иванов. Он также предложил работодателям включать в коллективные договоры пункты, касающиеся сохранения за работником заработной платы за все дни прохождения диспансеризации (как правило, это два дня).

По итогам заседания выстроен план работы в данном направлении, даны поручения всем сторонам социального партнёрства в целях увеличения охвата диспансеризацией работающего населения Псковской области в текущем году и на 2025 год.