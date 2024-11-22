Прохождение профосмотров и диспансеризации обсудили участники трёхсторонней комиссии в Псковской области
Заседание областной трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой прошло в правительстве Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Профосмотры и диспансеризация позволяют вовремя диагностировать и выявить различные заболевания, а главное – приступить к решению выявленной проблемы на ранней стадии, подчеркнула Вера Емельянова.
«Здоровье – это важнейшая составляющая жизни каждого человека. Работодатель должен быть заинтересован в здоровье своих работников и ответственно относиться к созданию соответствующих условий», – сказала Вера Емельянова, отметив, что приоритетным направлением сотрудничества правительства Псковской области, профсоюзов и работодателей является содействие сохранению здоровья населения региона.
В свою очередь председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов отметил, что у работников не сформирована приверженность к заботе о своём здоровье.
«Будет правильно, если с целью увеличения охвата работников, прошедших диспансеризацию, мы к этой работе подключим трёхсторонние и двухсторонние комиссии в муниципальных образованиях, округах, а также депутатский корпус», – отметил Игорь Иванов. Он также предложил работодателям включать в коллективные договоры пункты, касающиеся сохранения за работником заработной платы за все дни прохождения диспансеризации (как правило, это два дня).
По итогам заседания выстроен план работы в данном направлении, даны поручения всем сторонам социального партнёрства в целях увеличения охвата диспансеризацией работающего населения Псковской области в текущем году и на 2025 год.
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